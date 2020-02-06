ВИДЕО. Карлос ДЕ ПЕНА: «Забивать всегда хорошо»

Вингер «Динамо» отметился красивым голом со штрафного в товарищеском матче

  • 06.02.2020 02:31
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ВИДЕО. Карлос ДЕ ПЕНА: «Забивать всегда хорошо»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена отметился эффектным голом со штрафного в товарищеском поединке с «Олимпией» (5:0).

«Забивать всегда хорошо», — написал де Пена в Instagram.

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Always good to score! 🚀⚽️🎯

Публикация от Carlos de Pena (@carlosdepena)

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Источник — Instagram

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