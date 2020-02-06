В четверг, 6-го февраля, состоится поединок 1/4 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад».
Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
«Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и анонс на матч Кубка Испании.
В прямом эфире поединок «Реал» — «Реал Сосьедад» покажет телеканал ESPN Plus.
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Источник — Sport.ua
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