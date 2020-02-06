В среду, 5-го февраля, состоялся поединок 17-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лацио» дома не сумел обыграть «Эллас Верону» (0:0).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
«Лацио» — «Эллас Верона» — 0:0
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Источник — YouTube
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