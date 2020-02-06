Лацио не сумел обыграть Верону и потерял важные очки в Серии A

Римляне не смогли опередить «Интер» и отстают от «Ювентуса» на 4 очка

  • 06.02.2020 00:07
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Лацио не сумел обыграть Верону и потерял важные очки в Серии A
© Twitter. Перформанс от фанатов «Лацио»

5 февраля в чемпионате Италии прошел перенесенный матч 17-го тура. «Лацио» и «Верона» разошлись миром без забитых голов.

На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 54 очка, далее идут «Интер» (51), «Лацио» (50), «Аталанта» и «Рома» (по 39).  

Чемпионат Италии. 17-й тур

«Лацио» – «Верона» – 0:0

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лукас, Лулич (Марушич, 71), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари (Хони, 71), Кайседо (Пароло, 84), Иммобиле.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Эйсерик, 70), Дзакканьи, Пессина, Борини (Давидович, 89).

Предупреждения: Кумбулла, 23. Милинкович-Савич, 29. Хони, 77. Раду, 80. Ррахмани, 86.

Судья: Абиссо.

Рим. Стадион Олимпийский.

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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