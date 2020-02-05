Кубок Федерации. Хорватия выиграла у Болгарии, Украина пока наблюдает

В Эстонии стартовали соревнования в Первой группе Евроафриканской зоны

  • 05.02.2020 22:39
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Кубок Федерации. Хорватия выиграла у Болгарии, Украина пока наблюдает
© FedCup

5 февраля в эстонском Таллинне стартовали соревнования Кубка Федерации в Первой группе Евроафриканской зоны. Сборная Украины выступает в группе с командами Хорватии и Болгарии.

В упорном матче первого тура хорватские теннисистки переиграли болгарскую команду со счетом 2:1 за счет решающей победы в парном разряде.

6 февраля Украина сыграет против Болгарии, а на следующий день померяется силами с Хорватией. За украинскую команду заявлены Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Марта Костюк.

Кубок Федерации 2020

Евроафриканская зона. Первая группа

Группа A. 1-й тур.

Хорватия – Болгария – 2:1

Леа Бошкович – Изабелла Шиникова – 2:6, 6:4, 6:4

Яна Фетт – Виктория Томова – 2:6, 4:6

Яна Фетт / Дария Юрак – Изабелла Шиникова / Виктория Томова – 6:2, 3:6, 6:1

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Источник — Sport.ua

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