«Спасибо за все, что ты сделал для меня». Фергюсон поздравил Роналду

Сегодня Криштиану Роналду празднует свой 35-й день рождения.

Бывший наставник португальца по «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон, поздравил Роналду с праздником:

«Криштиану, поздравляю. Спасибо за все, что ты сделал для меня и МЮ. Ты великий игрок и, что самое важное, великий человек».

Роналду играл под руководством Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах.