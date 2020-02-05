«Спасибо за все, что ты сделал для меня». Фергюсон поздравил Роналду

Сегодня Криштиану Роналду празднует свой 35-й день рождения.
Бывший наставник португальца по «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон, поздравил Роналду с праздником:
«Криштиану, поздравляю. Спасибо за все, что ты сделал для меня и МЮ. Ты великий игрок и, что самое важное, великий человек».
Роналду играл под руководством Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах.
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Источник — record.pt
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