Йожеф САБО: «Думал, из Гармаша вырастет футболист»

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу аренды Дениса Гармаша в «Ризеспор»:

«Думал, что из Гармаша вырастет футболист. Пять лет назад он старался, был молодой, подвижный, пока ему не надоел футбол, он занялся совсем другими делами. После этого он пропал.

Так что его аренда – правильный шаг. Нельзя цепляться к арбитрам и оставлять команду в меньшинстве».