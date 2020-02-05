Йожеф САБО: «Думал, из Гармаша вырастет футболист»

Экс-тренер «Динамо» - о карьере Дениса Гармаша

  • 05.02.2020 18:20
  • 1317 просмотров
  • 5 комментариев
Йожеф САБО: «Думал, из Гармаша вырастет футболист»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу аренды Дениса Гармаша в «Ризеспор»:

«Думал, что из Гармаша вырастет футболист. Пять лет назад он старался, был молодой, подвижный, пока ему не надоел футбол, он занялся совсем другими делами. После этого он пропал.

Так что его аренда – правильный шаг. Нельзя цепляться к арбитрам и оставлять команду в меньшинстве».

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Источник — 1927.kiev.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Lion
      Lion, 05.02.2020 18:36
    -1
    Как и все воспитаники динамо до пенсии перспективные......
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 18:33
    -1
    Какими делами он занялся?
    С этого места поподробнее.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 05.02.2020 18:29
    -2
    ............он занялся совсем другими делами.
    Другие дела - это жарить в туалете жеку в целлофани и випфишмена
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    digsum
    online
      digsum, 05.02.2020 18:28
    -2
    Муґунот Уух, 05.02.2020 18:26
    месяц, как Гармаш перешел, а дед только раздуплился
    Дед пей таблетки, а то получишь по жопе (с)
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.02.2020 18:26
    0
    месяц, как Гармаш перешел, а дед только раздуплился
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.02.2020 18:26
    0
    месяц, как Гармаш перешел, а дед только раздуплился
    Ссылка
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