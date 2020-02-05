Леонид БУРЯК: «Не будет Динамо – не будет Шахтера. И наоборот»

Легенда «Динамо» – о конкуренции в украинском футболе

  • 05.02.2020 18:24
  • 2274 просмотра
  • 5 комментариев
Леонид БУРЯК: «Не будет Динамо – не будет Шахтера. И наоборот»
© Sport.ua. Леонид Буряк

Экс-наставник национальной сборной Украины Леонид Буряк считает, что уровень «Шахтера» и «Динамо» напрямую зависит от конкуренции между клубами.

«У «Динамо» только одна мечта и одно задание – быть первым. Все делается для этого. Ищут футболистов, которые могут конкурировать с «Шахтером». Но и руководители обеих клубов должны понимать, что если не будет «Динамо», то не будет и «Шахтера». И наоборот. Потому что остались две команды, которые являются хорошим брендом. Более-менее они находятся на плаву.

Конечно же, в данный момент «Шахтер» лучше, чем «Динамо». Это ясно, посмотрите на таблицу. Пока это так. У «Динамо» хорошая молодежь, мы ждем, пока эти молодые футболисты станут мужиками и начнут выигрывать. В Кубке прошли, но через 10 дней в чемпионате проиграли. Но «Шахтера» нет в Кубке, а «Динамо» продолжает борьбу. Это те вещи, о которых нужно говорить», - сказал Буряк в интервью Stargorod Sport.

Отметим, что после первой части сезона 2019/20 «Шахтер» уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, опережая «Динамо» на 14 очков. 

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Источник — Stargorod Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 05.02.2020 18:52
    +6
    Forever_young_13, 05.02.2020 18:48
    Даунама must die
    Да уж. И это пишет человек, гниющий в оккупационной Макеевке. Мы тебя выследили
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 05.02.2020 18:48
    -5
    Forever_young_13, 05.02.2020 18:47
    * Дауама must die
    Даунама must die
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 05.02.2020 18:47
    -3
    Forever_young_13, 05.02.2020 18:46
    У Лёни алкогольный делирий. Шахта была, есть и будет. Потому что деньги у Рината были, есть и будут. А голубая помойка если и сольётся с футбольного глобуса как Днепр и Металлист, ну туда ей и дорога.
    Даунама must dae
    * Дауама must die
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 05.02.2020 18:46
    -4
    У Лёни алкогольный делирий. Шахта была, есть и будет. Потому что деньги у Рината были, есть и будут. А голубая помойка если и сольётся с футбольного глобуса как Днепр и Металлист, ну туда ей и дорога.
    Даунама must dae
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 18:38
    -3
    Слова в уши и флаг в дупу всем кто мечтает уничтожить шахту со всеми жителями донецкой области. В дупу тем кто ненавидит граждан Украины живущих в луганской и донецкой области.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.02.2020 18:52
    +6
    Forever_young_13, 05.02.2020 18:48
    Даунама must die
    Да уж. И это пишет человек, гниющий в оккупационной Макеевке. Мы тебя выследили
    Ссылка
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