Леонид БУРЯК: «Не будет Динамо – не будет Шахтера. И наоборот»

Экс-наставник национальной сборной Украины Леонид Буряк считает, что уровень «Шахтера» и «Динамо» напрямую зависит от конкуренции между клубами.

«У «Динамо» только одна мечта и одно задание – быть первым. Все делается для этого. Ищут футболистов, которые могут конкурировать с «Шахтером». Но и руководители обеих клубов должны понимать, что если не будет «Динамо», то не будет и «Шахтера». И наоборот. Потому что остались две команды, которые являются хорошим брендом. Более-менее они находятся на плаву.

Конечно же, в данный момент «Шахтер» лучше, чем «Динамо». Это ясно, посмотрите на таблицу. Пока это так. У «Динамо» хорошая молодежь, мы ждем, пока эти молодые футболисты станут мужиками и начнут выигрывать. В Кубке прошли, но через 10 дней в чемпионате проиграли. Но «Шахтера» нет в Кубке, а «Динамо» продолжает борьбу. Это те вещи, о которых нужно говорить», - сказал Буряк в интервью Stargorod Sport.

Отметим, что после первой части сезона 2019/20 «Шахтер» уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, опережая «Динамо» на 14 очков.