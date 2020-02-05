Жерсон РОДРИГЕШ: «Чувствую себя отлично в Анкарагюджю»

В конце января «Динамо» отдало Жерсона Родригеша в аренду на полгода в турецкий «Анкарагюджю».
Полузащитник уже успел успешно дебютировать за новый клуб, забив с пенальти в ворота «Касымпаши».
Родригеш заявил, что его все устраивает в «Анкарагюджю»:
«Я чувствую себя отлично в «Анкарагюджю». В моем первом матче мы продемонстрировали хорошую командную игру, но в будущем, надеюсь, еще прибавим как индивидуально, так и командно».
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Источник — Fanatik
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