Ювентус интересуется защитником Барселоны

Криштиану Роналду одобрил трансфер Нелсона Семеду

  • 05.02.2020 17:39
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Ювентус интересуется защитником Барселоны
© ФК Барселона. Нелсон Семеду

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения защитника «Барселоны» и национальной сборной Португалии Нелсона Семеду.

На трансфер может повлиять одобрение лидера итальянского клуба Криштиану Роналду, который знаком с 22-летним португальцем по игре за национальную команду.

Отметим, что в этом сезоне Семеду провел 23 матча во всех турнирах, сделав 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать Семеду за 50 млн евро.

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Источник — Don Balon

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