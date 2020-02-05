Ювентус интересуется защитником Барселоны

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения защитника «Барселоны» и национальной сборной Португалии Нелсона Семеду.
На трансфер может повлиять одобрение лидера итальянского клуба Криштиану Роналду, который знаком с 22-летним португальцем по игре за национальную команду.
Отметим, что в этом сезоне Семеду провел 23 матча во всех турнирах, сделав 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать Семеду за 50 млн евро.
Источник — Don Balon
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