Барселона хочет продать Семеду за 50 млн евро

Каталонская «Барселона» хочет расстаться с защитником сборной Португалии Нелсоном Семеду предстоящим летом. Руководство клуба планирует выручить за счет продажи португальца 50 млн евро.
По данным источника, спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль недавно провел встречу в Дубае с агентом, на которой попросил подыскать новый клуб для 26-летнего игрока.
В нынешнем сезоне Семеду сделал три ассиста в 19 матчах на клубном уровне. Контракт Нелсона с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не хочет отпускать Видаля в «Интер» в январе.
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Источник — Sport.es
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