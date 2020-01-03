Барселона хочет продать Семеду за 50 млн евро

Каталонская «Барселона» хочет расстаться с защитником сборной Португалии Нелсоном Семеду предстоящим летом. Руководство клуба планирует выручить за счет продажи португальца 50 млн евро.

По данным источника, спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль недавно провел встречу в Дубае с агентом, на которой попросил подыскать новый клуб для 26-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Семеду сделал три ассиста в 19 матчах на клубном уровне. Контракт Нелсона с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года.