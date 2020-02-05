ВИДЕО. Интенсивная тренировка Роналду на день рождения

Сегодня форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду исполняется 35 лет.
Португалец в день своего рождения выложил в Инстаграме видео своей интенсивной тренировки с подписью «С днем рожденья меня»:
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Источник — Instagram
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