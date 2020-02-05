В среду, 5-го февраля, состоится матч 1/8 Кубка Германии в котором «Бавария» примет «Хоффенхайм».
Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Алльянц-Арена» и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Бавария – Хоффенхайм. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии.
В прямом эфире поединок «Бавария» - «Хоффенхайм» покажет телеканал МАТЧ ТВ.
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Источник — Sport.ua
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