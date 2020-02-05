В среду, 5 февраля, состоится матч 1/8 Кубка Германии, в котором «Бавария» примет «Хоффенхайм». Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Алльянц-Арена» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Бавария» после назначения Ханси Флика на пост главного тренера существенно преобразилась. В чемпионате команда занимает первое место, но лидерство мюнхенского клуба не такое большое. Традиционно «Бавария» ставит перед собой максимальные задачи во всех турнирах. Это же касается и Кубка Германии. Но все-же приоритет будет отдан двум другим соревнованиям - чемпионату и Лиге чемпионов. Несмотря на это, мотивация на этот матч будет.

Стоит ожидать, что Флик даст отдохнуть некоторым ключевым футболистам команды, но это не означает, что состав «Баварии» станет существенно слабее. Мюнхенцы имеют множество футболистов, которые получат свой шанс и смогут держать высокую планку результатов.

Сейчас «Бавария» на ходу. Команда выдает серию из шести побед подряд в чемпионате с общим счетом 23:3 (!). К тому же команда будет играть дома, поэтому статус фаворита «Баварии» неоспорим.

Что касается «Хоффенхайма», то здесь похожая ситуация насчет мотивации. Команда решает другие задачи в чемпионате. Подопечные Альфреда Схредера в этом сезоне ведут борьбу за попадание в Лигу Европы, а возможно и в Лигу чемпионов. Но для этого нужно постараться. Ясно, что в кубке также команда надеется пройти как можно дальше, но ложиться костьми в этом турнире перед важным туром в чемпионате против «Фрайбурга» никто не будет.

«Бавария» - фаворит, команда очень много забивает, поэтому и в этом матче можно ожидать большое количество голов. Возможно забитыми мячами порадует и «Хоффенхайм», но рассчитывать на победу гостям будет сложно.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер, Одриосола, Павар, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Толиссо, Гнабри, Коутиньо, Левандовски.

«Хоффенхайм»: Пентке, Порш, Акпогума, Хюбнер, Кадерабек, Руди, Гриллич, Сков, Ларсен, Крамарич, Даббур.

5 февраля, среда