Гранада вышла в полуфинал Кубка Испании впервые за 51 год

Клуб добился исторического успеха

  • 05.02.2020 16:03
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Гранада вышла в полуфинал Кубка Испании впервые за 51 год
© twitter.com/GranadaCdeF

Вчера «Гранада» в четвертьфинале Кубка Испании сенсационно обыграла «Валенсию» 2:1 и вышла в полуфинал.

Для скромного испанского клуба это достижение стало историческим. В предыдущий раз «Гранада» выходила в полуфинал Кубка Испании 51 год назад – в 1969 году.

Тогда «Гранада» в полуфинале проиграла «Атлетику» из Бильбао 1:3.

Лучшим достижением в истории «Гранады» в Кубке Испании является финал 1959 года, где команда проиграла «Барселоне» 1:4.

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Источник — Sport.ua

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