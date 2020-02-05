Гранада вышла в полуфинал Кубка Испании впервые за 51 год

Вчера «Гранада» в четвертьфинале Кубка Испании сенсационно обыграла «Валенсию» 2:1 и вышла в полуфинал.

Для скромного испанского клуба это достижение стало историческим. В предыдущий раз «Гранада» выходила в полуфинал Кубка Испании 51 год назад – в 1969 году.

Тогда «Гранада» в полуфинале проиграла «Атлетику» из Бильбао 1:3.

Лучшим достижением в истории «Гранады» в Кубке Испании является финал 1959 года, где команда проиграла «Барселоне» 1:4.