ЗАВАЦКАЯ: «Чаще общаюсь с Костюк. Она говорит по-украински, это сближает»

Украинская теннисистка дебютирует на Кубке Федерации

  • 05.02.2020 15:15
  • 1792 просмотра
  • 1 комментарий
ЗАВАЦКАЯ: «Чаще общаюсь с Костюк. Она говорит по-украински, это сближает»
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая в Эстонии готовится к матчам Кубка Федерации за национальную сборную, рассказала, с кем больше всего общается среди подруг по спорту.

«Сейчас я ожидала, что меня вызовут в сборную, потому что теперь у меня более высокий рейтинг. Раньше я играла на юниорском Fed Cup, и мне очень нравилось выступать в команде, где я играла вместе с Даяной Ястремской. Поэтому сейчас играть за Украину, а это самый большой турнир для сборной – это супер».

«Меня приняли отлично. Со всеми девочками мы хорошо общаемся. Можно сказать, что чаще видимся с Мартой Костюк. Она разговаривает на украинском, и это нас сближает, мы стали больше общаться».

«Также я ближе познакомилась с Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко, раньше мы просто здоровались, но были мало знакомы. Также я продолжаю общаться и с Даяной», - рассказала Завацкая.

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Источник — Большой теннис Украины

(8 голосов)

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Комментарии
    tkachv.stas
    online
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