ЗАВАЦКАЯ: «Чаще общаюсь с Костюк. Она говорит по-украински, это сближает»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая в Эстонии готовится к матчам Кубка Федерации за национальную сборную, рассказала, с кем больше всего общается среди подруг по спорту.

«Сейчас я ожидала, что меня вызовут в сборную, потому что теперь у меня более высокий рейтинг. Раньше я играла на юниорском Fed Cup, и мне очень нравилось выступать в команде, где я играла вместе с Даяной Ястремской. Поэтому сейчас играть за Украину, а это самый большой турнир для сборной – это супер».

«Меня приняли отлично. Со всеми девочками мы хорошо общаемся. Можно сказать, что чаще видимся с Мартой Костюк. Она разговаривает на украинском, и это нас сближает, мы стали больше общаться».

«Также я ближе познакомилась с Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко, раньше мы просто здоровались, но были мало знакомы. Также я продолжаю общаться и с Даяной», - рассказала Завацкая.