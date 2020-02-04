ЗАВАЦКАЯ: «Раньше предлагали играть за сборную, но пришлось отказаться»

Дебютантка сборной Украины по теннису Катарина Завацкая рассказала о вызове в сборную, который, как оказалось, был для нее уже не первым.

– Расскажи об эмоциях от первых двух дней тренировок.

– Эмоции, конечно, положительные. Хочется хорошо тренироваться, чтобы быть готовой, если поставят играть матч. Все идет хорошо, у нас достаточно времени на подготовку. Тренируем и пару, и одиночку. Я не играю часто в парном разряде, но в этом году планирую немного больше. Во время тренировок лучше получалось вместе с Лесей Цуренко.

– Вы с Мартой выкладывали общие сторис в Инстаграме, расскажи больше об этом.

– Марта часто заходит ко мне в гости, мы живем рядом и все слышим, звукоизоляции как таковой нет. Прекрасно общаемся с Мартой.

– Раньше вы больше общались с Даяной, не так ли?

– Да. Но сейчас мы стали чаще встречаться с Мартой на турнирах, поэтому больше общаемся. Сейчас гораздо реже вижусь с Даяной, я играю обычно в квалификации, а она – в основе.

– До того больше пересекались на соревнованиях?

– До 2018 года почти всегда играли на всех турнирах, затем был год, когда она играла турниры WTA, а я еще ITF, сейчас ситуация немного меняется. Но все равно сейчас больше выходит встречаться с Мартой: она в квалификации, и я в квалификации.

– Капитан обещал тебе участие в матчах Кубка Федерации?

– Да, такие разговоры были. Я всегда спрашивала, будет ли у меня шанс сыграть. Конечно, я не хочу ехать и просто сидеть. Если я нужна, то готова играть за сборную. Раньше у меня уже было одно предложение, но тогда пришлось отказаться. Это было очень далеко, и я была не готова к этому.

– Речь идет об Австралии (2 года назад – прим.)?

– Да, у меня тогда были проблемы с ахиллом, я крупно проигрывала все матчи и вовсе не была готовой к такому вызову. Перед матчами в Таллинне мы общались с капитаном команды. Конечно, в приоритете Элина и Даяна, потому что они гораздо выше в мировом рейтинге. Но если у кого-то будут проблемы, то меня всегда могут поставить на матч.

– Расскажи, когда тебе сообщили о вызове в сборную и кто это сделал.

– Если честно, то даже не помню, кто мне сообщил об этом, но я была очень рада.

– Иногда футболисты говорят, что прочитали о своем вызов в сборную в интернете, не было подобного?

– (смеется) Нет, у меня такого точно не было. Кажется, это был Михаил Филима. Он мне написал, а на следующий день мы с ним созвонились, и я подтвердила свое желании играть за национальную команду. Мне еще нужно было обсудить свои дальнейшие планы с тренером, но процентов на 90% я уже была уверена, что поеду в Таллинн.

– Во второй половине прошлого сезона ты начала показывать значительно лучшие результаты. С чем это связано?

– Думаю, что повлияла смена тренера (хорват Мислав Хизак начал сотрудничество с Катариной в августе – прим.). Он дал мне что-то новое, я больше расслабилась. Хотя иногда изменения в жизни идут не на пользу, но у меня кардинально противоположная ситуация. Я перестала волноваться перед матчами, а стала больше думать о том, как мне лучше выиграть, что конкретно нужно сделать для того, чтобы обыграть соперницу. Из-за этого у меня появились хорошие результаты, что придало уверенности в своих силах. Далее многое получалось автоматически. К примеру, я не боялась выполнять удары, которые никогда не делала раньше. В результате хорошо завершила год.

– Новый тренер помог больше с психологией или также и с техникой?

– Конечно, мы работали и над техникой. Первые две недели нашего сотрудничества были посвящены именно этому. Но психологически мне сразу стало легче, я отпустила ненужные мысли, и мне это очень помогло выигрывать.

– Раньше ты любила играть на грунте, приоритеты не изменились?

– Да, я очень любила и люблю играть на грунте. Но был определенный период, когда у меня так хорошо пошла игра на харде, что начало нравиться играть и на этом покрытии. Вообще, я очень хотела прогрессировать в игре на хардовых покрытиях, так как большинство турниров в сезоне проводятся именно на них. Ни для кого не секрет, что для того чтобы быть успешной, нужно показывать хорошие результаты на харде. Потом, когда я играла два турнира в Венгрии на почве, то даже там показывала нечто подобное. Так натренировала игру на харде, что даже не хотелось переходить на другие покрытия. Хотелось только работать дальше и совершенствоваться. В начале нового сезона у меня не все складывается лучшим образом, но, думаю, что скоро этот период закончится.

– Уже разработали с командой стратегию к Ролан Гаррос?

– На Шлеме буду представлять, что это не самый большой турнир, на котором я выступаю. Постараюсь не так упорно играть, не так, будто это мой последний турнир в жизни. Раньше я всегда так играла Шлемы, потому что они очень важны. Нужно больше расслабиться и показать свой уровень тенниса.

– Задача пробиться в основную сетку по рейтингу поставлена?

– Конечно. Это задача номер один, наша главная цель.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна