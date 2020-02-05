Игорь ЦЫГАНЫК: «Солю ищут команду, но с таким контрактом он вряд ли уйдет»

Испанец, скорее всего, останется в киевской команде

  • 05.02.2020 14:55
  • 2370 просмотров
  • 9 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Солю ищут команду, но с таким контрактом он вряд ли уйдет»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Фран Соль, который пока не может завоевать место в основном составе, еще имеет шансы покинуть команду, но сделать это будет сложно.

Журналист Игорь Цыганык считает, что киевляне не будут подписывать нападающего.

«Сейчас покупать форварда динамовцам нет никого смысла. Команда не играет в еврокубках. Остался Кубок Украины, где нет главного конкурента «Шахтера». «Динамо» должно обыграть дома «Александрию», при всем к ней уважении, и пройти в следующую стадию Кубка. Конечно, не обязательно, что именно так случится, но все же».

«Есть Соль, которого еще не отдали, но которому, по моей информации, все-таки ищут команду. Речь идет об аренде, хотя лучшим вариантом была бы, безусловно, продажа. Но с тем, контрактом, которые у есть у Соля с киевским «Динамо», я сомневаюсь, что он куда-то уедет», - сказал журналист в своей передаче Цыганык Live.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(7 голосов)

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Комментарии
    Anna Tymchenko
    online
      Anna Tymchenko, 05.02.2020 15:35
    0
    Избавится от форварда в виду почти полного отсутствия игроков на позиции, может не стоит торопиться?
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 05.02.2020 15:33
    0
    CОЛЬют Соля. А ведь перспективный футболист. Человек получил травму и никак не может найти свою колею в Динамо. А Михайличенко, чтобы дать парню шанс - отмахивается от испанца! Иногда кажется, что Михайличенко и сам не знает, что хочет. Различные эксперименты с перестановкой состава до добра не доведут! Так хоть бы молодёжь развивал! Серебро Динамо скорей всего возьмёт, да и Кубок Украины возможно выиграет. Но игры -нет! Единственная игра, где я видела настоящее Динамо - это игра на Кубок Украины с Шахтёром. А остальные игры - что в Лиге Европы, что в ЧУ - жалкое зрелище! За что только тренерскому штабу деньги платит Суркис?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 15:32
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 05.02.2020 15:28
    Якби Соля так вперто випускали як Бесєдіна - питання про його потребу в Динамо не стояло би. Тому зараз є причудовий шанс (у весняній частині сезону) по максимуму дати ігрової практики Солю та Русину, і, можливо, відпаде необхідність безкінечного пошуку форварда.
    Так да , если бы Соля пхали в состав так как Беседина . Он бы забил не меньше явно . И Лугано бы хоть один положил
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 05.02.2020 15:28
    0
    UKRAINE FAN, 05.02.2020 15:05
    А толку выпускать этого Соля ?
    Якби Соля так вперто випускали як Бесєдіна - питання про його потребу в Динамо не стояло би. Тому зараз є причудовий шанс (у весняній частині сезону) по максимуму дати ігрової практики Солю та Русину, і, можливо, відпаде необхідність безкінечного пошуку форварда.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 15:20
    0
    kina_ne_bydet, 05.02.2020 15:03
    А весной я так понял с одним Русиным в нападении собрались играть?
    ещё какой-то Бенито есть
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    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 05.02.2020 15:05
    0
    kina_ne_bydet, 05.02.2020 15:03
    А весной я так понял с одним Русиным в нападении собрались играть?
    А толку выпускать этого Соля ?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 05.02.2020 15:04
    -2
    Соль один из худших трансферов за всю историю динамо!
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    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 05.02.2020 15:03
    0
    А весной я так понял с одним Русиным в нападении собрались играть?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 05.02.2020 15:02
    0
    ДК покупает не самых плохих легов, гробит их тут, кидает по арендам и в конце концов они уходят бесплатно. Браво менеджмент!
    Ссылка
    Anna Tymchenko
    online
      Anna Tymchenko, 05.02.2020 15:35
    0
    Избавится от форварда в виду почти полного отсутствия игроков на позиции, может не стоит торопиться?
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 05.02.2020 15:33
    0
    CОЛЬют Соля. А ведь перспективный футболист. Человек получил травму и никак не может найти свою колею в Динамо. А Михайличенко, чтобы дать парню шанс - отмахивается от испанца! Иногда кажется, что Михайличенко и сам не знает, что хочет. Различные эксперименты с перестановкой состава до добра не доведут! Так хоть бы молодёжь развивал! Серебро Динамо скорей всего возьмёт, да и Кубок Украины возможно выиграет. Но игры -нет! Единственная игра, где я видела настоящее Динамо - это игра на Кубок Украины с Шахтёром. А остальные игры - что в Лиге Европы, что в ЧУ - жалкое зрелище! За что только тренерскому штабу деньги платит Суркис?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 15:32
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 05.02.2020 15:28
    Якби Соля так вперто випускали як Бесєдіна - питання про його потребу в Динамо не стояло би. Тому зараз є причудовий шанс (у весняній частині сезону) по максимуму дати ігрової практики Солю та Русину, і, можливо, відпаде необхідність безкінечного пошуку форварда.
    Так да , если бы Соля пхали в состав так как Беседина . Он бы забил не меньше явно . И Лугано бы хоть один положил
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 05.02.2020 15:28
    0
    UKRAINE FAN, 05.02.2020 15:05
    А толку выпускать этого Соля ?
    Якби Соля так вперто випускали як Бесєдіна - питання про його потребу в Динамо не стояло би. Тому зараз є причудовий шанс (у весняній частині сезону) по максимуму дати ігрової практики Солю та Русину, і, можливо, відпаде необхідність безкінечного пошуку форварда.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 15:20
    0
    kina_ne_bydet, 05.02.2020 15:03
    А весной я так понял с одним Русиным в нападении собрались играть?
    ещё какой-то Бенито есть
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 05.02.2020 15:05
    0
    kina_ne_bydet, 05.02.2020 15:03
    А весной я так понял с одним Русиным в нападении собрались играть?
    А толку выпускать этого Соля ?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 05.02.2020 15:03
    0
    А весной я так понял с одним Русиным в нападении собрались играть?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 05.02.2020 15:02
    0
    ДК покупает не самых плохих легов, гробит их тут, кидает по арендам и в конце концов они уходят бесплатно. Браво менеджмент!
    Ссылка
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