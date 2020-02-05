Игорь ЦЫГАНЫК: «Солю ищут команду, но с таким контрактом он вряд ли уйдет»

Форвард «Динамо» Фран Соль, который пока не может завоевать место в основном составе, еще имеет шансы покинуть команду, но сделать это будет сложно.

Журналист Игорь Цыганык считает, что киевляне не будут подписывать нападающего.

«Сейчас покупать форварда динамовцам нет никого смысла. Команда не играет в еврокубках. Остался Кубок Украины, где нет главного конкурента «Шахтера». «Динамо» должно обыграть дома «Александрию», при всем к ней уважении, и пройти в следующую стадию Кубка. Конечно, не обязательно, что именно так случится, но все же».

«Есть Соль, которого еще не отдали, но которому, по моей информации, все-таки ищут команду. Речь идет об аренде, хотя лучшим вариантом была бы, безусловно, продажа. Но с тем, контрактом, которые у есть у Соля с киевским «Динамо», я сомневаюсь, что он куда-то уедет», - сказал журналист в своей передаче Цыганык Live.