Давид ХОЧОЛАВА: «Физически Шахтер уже готов почти на 100%»

Сегодня «Шахтер» провел контрольный матч против «Македонии ГП», добыв победу 2:0. Всю игру на поле провел защитник Давид Хочолава.
«Думаю, физически вся команда уже хорошо готова. И уже тактически намного детальнее работаем, разбираем по линиям. На вторых сборах будем больше внимания уделять тактике».
«А физически, думаю, почти на 100% «Шахтер» готов», - сказал Хочолава.
Сегодня в 16:00 команда проведет спарринг с датским «Сеннерйюском».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.