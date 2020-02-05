Давид ХОЧОЛАВА: «Физически Шахтер уже готов почти на 100%»

Игрок прокомментировал контрольный матч

  • 05.02.2020 14:13
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Давид ХОЧОЛАВА: «Физически Шахтер уже готов почти на 100%»
© shakhtar.com

Сегодня «Шахтер» провел контрольный матч против «Македонии ГП», добыв победу 2:0. Всю игру на поле провел защитник Давид Хочолава.

«Думаю, физически вся команда уже хорошо готова. И уже тактически намного детальнее работаем, разбираем по линиям. На вторых сборах будем больше внимания уделять тактике».

«А физически, думаю, почти на 100% «Шахтер» готов», - сказал Хочолава.

Сегодня в 16:00 команда проведет спарринг с датским «Сеннерйюском».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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