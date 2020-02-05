Давид ХОЧОЛАВА: «Физически Шахтер уже готов почти на 100%»

Сегодня «Шахтер» провел контрольный матч против «Македонии ГП», добыв победу 2:0. Всю игру на поле провел защитник Давид Хочолава.

«Думаю, физически вся команда уже хорошо готова. И уже тактически намного детальнее работаем, разбираем по линиям. На вторых сборах будем больше внимания уделять тактике».

«А физически, думаю, почти на 100% «Шахтер» готов», - сказал Хочолава.

Сегодня в 16:00 команда проведет спарринг с датским «Сеннерйюском».