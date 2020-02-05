Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер — Сеннерйюск

Поединок состоится в среду, 5-го февраля

  • 05.02.2020 13:51
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер — Сеннерйюск
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 5-го февраля, донецкий «Шахтер» проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником «горняков» станет датский клуб «Сеннерйюск».

Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по киевскому времени. В прямой трансляции встречу смогут посмотреть все зарегистрированные пользователи официального сайта «Шахтера».

ФК «Сеннерйюск» в январе исполнилось 16 лет. Он представляет город Хадерслев южной части Дании. В клубе есть хоккейная и две гандбольных команды (мужская и женская).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Сеннерйюск».

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Источник — Sport.ua

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