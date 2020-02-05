Вердер интересуется защитником Зари

Немецкий клуб положил глаз на Богдана Михайличенко

  • 05.02.2020 13:46
  • 704 просмотра
  • 2 комментария
Вердер интересуется защитником Зари
© ФК Заря. Богдан Михайличенко

22-летний защитник «Зари» Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского «Вердера». Об интересе «Вердера» к левому защитнику сообщает портал transfermarketweb.com.

По данным издания, немецкий клуб обратил внимание на игрока благодаря экс-главному тренеру Виктору Скрипнику, который сейчас возглавляет «Зарю».

В «Зарю» Михайличенко перешел летом 2019 года из «Динамо». Ранее была информация, что Михайличенко интересуется «Шахтер».

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Источник — Transfermarketweb

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    Al Zolo, 05.02.2020 14:02
    0
    достойный вариант-дай бог чтоб срослось
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 13:58
    0
    Боде желаю удачи. Скрипник красава.
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 05.02.2020 14:02
    0
    достойный вариант-дай бог чтоб срослось
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 13:58
    0
    Боде желаю удачи. Скрипник красава.
    Ссылка
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