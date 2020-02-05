Вердер интересуется защитником Зари

22-летний защитник «Зари» Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского «Вердера». Об интересе «Вердера» к левому защитнику сообщает портал transfermarketweb.com.

По данным издания, немецкий клуб обратил внимание на игрока благодаря экс-главному тренеру Виктору Скрипнику, который сейчас возглавляет «Зарю».

В «Зарю» Михайличенко перешел летом 2019 года из «Динамо». Ранее была информация, что Михайличенко интересуется «Шахтер».