Вердер интересуется защитником Зари

22-летний защитник «Зари» Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского «Вердера». Об интересе «Вердера» к левому защитнику сообщает портал transfermarketweb.com.
По данным издания, немецкий клуб обратил внимание на игрока благодаря экс-главному тренеру Виктору Скрипнику, который сейчас возглавляет «Зарю».
В «Зарю» Михайличенко перешел летом 2019 года из «Динамо». Ранее была информация, что Михайличенко интересуется «Шахтер».
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Источник — Transfermarketweb
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