РФС не получал от WADA уведомлений о ЧМ-2022

Никаких документов от Всемирного антидопингового агентства в организацию не поступало

  • 05.02.2020 12:23
  • 1129 просмотров
  • 5 комментариев
РФС не получал от WADA уведомлений о ЧМ-2022
© 24tv.ua

Российский футбольный союз не получал никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно возможного неучастия российской сборной в ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее катарский телеканал beIN Sports сообщил, что WADA уведомило российскую сторону о запрете на участие в чемпионате мира.

«РФС не получал уведомлений о статусе сборной на чемпионате мира — 2022», — отметили в пресс-службе РФС.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТАСС

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Al Zolo
    Al Zolo, 05.02.2020 14:03
    0
    ВАДА ждет чемодан бабла а там решит
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 05.02.2020 14:02
    0
    potemkin78, 05.02.2020 13:05
    про ихтамету уже писали?
    Нет конечно, это ж 'самооборона' увидела фашистов
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 05.02.2020 13:05
    +1
    про ихтамету уже писали?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 05.02.2020 12:54
    0
    ПОЛУЧИТ. УРА
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.02.2020 12:42
    +3
    ихтамнет. мы уже слышали.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.02.2020 12:42
    +3
    ихтамнет. мы уже слышали.
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 05.02.2020 13:05
    +1
    про ихтамету уже писали?
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 05.02.2020 14:03
    0
    ВАДА ждет чемодан бабла а там решит
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 05.02.2020 14:02
    0
    potemkin78, 05.02.2020 13:05
    про ихтамету уже писали?
    Нет конечно, это ж 'самооборона' увидела фашистов
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 05.02.2020 12:54
    0
    ПОЛУЧИТ. УРА
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности