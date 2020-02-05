РФС не получал от WADA уведомлений о ЧМ-2022

Российский футбольный союз не получал никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно возможного неучастия российской сборной в ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее катарский телеканал beIN Sports сообщил, что WADA уведомило российскую сторону о запрете на участие в чемпионате мира.

«РФС не получал уведомлений о статусе сборной на чемпионате мира — 2022», — отметили в пресс-службе РФС.