КАРИКАТУРА ДНЯ. Неймар — неудачник?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил на бразильским форвардом ПСЖ Неймаром, который 5-го февраля отмечает 28-летие.

Ранее сообщалось, что Неймар не попал в заявку ПСЖ на матч против «Нанта».

«Третий год подряд получил травму в свой день рождения. Неймара преследуют неудачи», — написал Момани в Instagram.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач.