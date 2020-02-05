КАРИКАТУРА ДНЯ. Неймар — неудачник?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил на бразильским форвардом ПСЖ Неймаром, который 5-го февраля отмечает 28-летие.
Ранее сообщалось, что Неймар не попал в заявку ПСЖ на матч против «Нанта».
«Третий год подряд получил травму в свой день рождения. Неймара преследуют неудачи», — написал Момани в Instagram.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач.
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Источник — Instagram
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