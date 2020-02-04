Неймар не попал в заявку ПСЖ на матч против Нанта

Французский ПСЖ опубликовал заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции с «Нантом». В списке парижан отсутствует Неймар.

5 февраля Неймар отмечает свое 28-летие. Футболист третий год подряд пропустит игру парижан в преддверии своего дня рождения.

Матч «Нант» - ПСЖ пройдет 4 февраля и начнется в 23:05 по киевскому времени.