Неймар не попал в заявку ПСЖ на матч против Нанта

Французский ПСЖ опубликовал заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции с «Нантом». В списке парижан отсутствует Неймар.
5 февраля Неймар отмечает свое 28-летие. Футболист третий год подряд пропустит игру парижан в преддверии своего дня рождения.
Матч «Нант» - ПСЖ пройдет 4 февраля и начнется в 23:05 по киевскому времени.
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Источник — ФК ПСЖ
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