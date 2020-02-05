Сергей ВАКУЛЕНКО: «Думал, что продолжу карьеру в Украине»

26-летний украинский экс-игрок «Карпат» Сергей Вакуленко рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Арарате».

«Этот вариант предложил агент. Меня возможность поехать в «Арарат» заинтересовала, хотя не буду скрывать, что вел переговоры с несколькими командами из первой лиги, которые претендуют на повышение в классе. Думал, что продолжу карьеру в Украине.

Одним из таких клубов был «Ингулец», президент которого почему-то непорядочно высказался в мой адрес, назвав «подлецом» из-за того, что я не согласился перейти в эту команду. Да, Александр Поворознюк звонил мне летом, потом этой зимой, несколько раз приглашал на переговоры. В итоге я все же согласился приехать. На встрече выслушал его предложение, но условия, которые он мне предложил, были хуже, чем от других команд. Так в чем моя подлость? Я же не клялся на крови, что подпишу контракт. Я приехал в «Ингулец» на переговоры только из-за того, что у этой команды хороший тренер, а президент… Возможно, он привык, что ему никто не отказывает, но почему я должен подписывать контракт на более худших условиях для себя?! Пусть эти слова останутся на его совести. Думаю, было бы подло, если бы я подписал контракт с «Ингульцом», а потом через день его разорвал. Любой футболист из нескольких вариантов выберет тот, который его больше устраивает.

Как раз таким достойным предложением стало приглашение от армянского «Арарата». Изучив условия армянского клуба, решил попробовать стать легионером. «Арарат» в прошлом году был чемпионом страны, сейчас тоже борется за чемпионский титул. Поэтому возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов или Лиге Европы не могла не заинтересовать меня. Поэтому сразу согласился и сейчас присоединился к команде на сборах на Кипре», — отметил Вакуленко.