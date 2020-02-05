Кристиан ЭРИКСЕН: «Обо мне говорили, что я негативно влияю на Тоттенхэм»

Кристиан Эриксен, который этой зимой перешел из «Тоттенхэма» в «Интер», рассказал о том, что о нем говорили в последнее время в Лондоне.

«Я хотел попробовать что-то новое, но меня винили в том, что я оказываю плохое влияние. Я не читал все плохие материалы. Но я читал такое: «Он плохая личность в раздевалке», «Он хочет уйти». Однако в итоге ты остаешься всё тем же игроком», - сказал Эриксен.

Эриксен подписал контракт с «Интером» до 2024 года. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте уже похвалил Эркисена за игру.