Кристиан ЭРИКСЕН: «Обо мне говорили, что я негативно влияю на Тоттенхэм»

Датский полузащитник высказался о непростом периоде в лондонском клубе

  • 05.02.2020 10:07
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Кристиан ЭРИКСЕН: «Обо мне говорили, что я негативно влияю на Тоттенхэм»
© cartilagefreecaptain. Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен, который этой зимой перешел из «Тоттенхэма» в «Интер», рассказал о том, что о нем говорили в последнее время в Лондоне.

«Я хотел попробовать что-то новое, но меня винили в том, что я оказываю плохое влияние. Я не читал все плохие материалы. Но я читал такое: «Он плохая личность в раздевалке», «Он хочет уйти». Однако в итоге ты остаешься всё тем же игроком», - сказал Эриксен.

Эриксен подписал контракт с «Интером» до 2024 года. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте уже похвалил Эркисена за игру. 

 

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Источник — Daily Star

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