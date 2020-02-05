Руни забил мяч и помог Дерби Каунти выйти в 1/8 финала Кубка Англии

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни забил свой третий мяч за «Дерби Каунти». Футболист реализовал пенальти в матче 1/16 Кубка Англии против «Нортхэмптона» (4:2).
Таким образом «Дерби Каунти» вышел в 1/8 финала, где сыграет с бывшим клубом Руни, «Манчестер Юнайтед».
«Дерби Каунти» - «Нортхэмптон» - 4:2 (2:0)
Голы: Уиздом, 28, Холмс, 35, Мэрриот, 51, Рунии, 77 (пен) - Адамс, 47, Хоскинс, 84 (пен).
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Источник — Sport.ua
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