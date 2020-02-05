Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите

Карл-Хайнц Румменигге с трудом отговорил Пепа от этой идеи

  • 05.02.2020 05:21
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Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите
© Global Look Press. Карл-Хайнц Румменигге

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что бывший главный тренер команды Пеп Гвардиола хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.

После завоевания титула у Гвардиолы появилась идея выпустить Нойера в полузащите. Пришлось постараться, чтобы отговорить его от этой затеи. Такой шаг мог быть расценен, как акт высокомерия. И все же, я думаю, что Нойер был бы хорош в полузащите, - сказал Румменигге.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 года. Вместе с мюнхенским клубом он трижды выиграл чемпионат Германии, дважды Кубок страны и по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2016 году специалист ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что Нойер не спешит продлевать контракт с «Баварией».

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Источник — Marca

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