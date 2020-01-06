Нойер не спешит продлевать контракт с Баварией

33-летний вратарь «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер не спешит продлевать контракт с мюнхенским клубом.
Нойер хочет провести переговоры после того, как «Бавария» определится с наставником команды на новый сезон. Нынешний тренер мюнхенцев Ханси Флик будет работать с «Баварией» как минимум до лета. Мануэль высоко ценит этого специалиста.
В текущем сезоне Нойер провел за «Баварию» 26 матчей во всех турнирах, где пропустил 31 мяч, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €18 миллионов.
Источник — Kicker
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