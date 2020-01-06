Нойер не спешит продлевать контракт с Баварией

Немецкий голкипер ждет разрешения ситуации с главным тренером команды

  • 06.01.2020 13:40
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Нойер не спешит продлевать контракт с Баварией
© ФК Бавария Мюнхен. Мануэль Нойер

33-летний вратарь «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер не спешит продлевать контракт с мюнхенским клубом.

Нойер хочет провести переговоры после того, как «Бавария» определится с наставником команды на новый сезон. Нынешний тренер мюнхенцев Ханси Флик будет работать с «Баварией» как минимум до лета. Мануэль высоко ценит этого специалиста.

В текущем сезоне Нойер провел за «Баварию» 26 матчей во всех турнирах, где пропустил 31 мяч, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €18 миллионов.

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Источник — Kicker

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