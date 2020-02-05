19-летний хавбек побил рекорд Ливерпуля, державшийся с 1900 года

Хавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс вышел с капитанской повязкой в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун» (1:0) и стал самым молодым капитаном в истории клуба. Ему только пять дней назад исполнилось 19 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал Алексу Райсбеку, который вышел в статусе капитана в 1900 году в 20 лет и 250 дней.

Отметим, что стартовый состав мерсисайдцев на игру против «Шрусбери Таун» стал самым юным в истории клуба. Для Джонса этот матч стал третьим за основную команду.