ВИДЕО. Молодежь Ливерпуля выиграла матч Кубка благодаря курьезному автоголу

4 февраля прошли матчи-переигровки 1/16 финала Кубка Англии по футболу. В игровой день сыграно пять матчей очередной стадии турнира.
Молодежь «Ливерпуля» выиграла свой матч против «Шрусбери Таун» благодаря автоголу на 75-й минуте. В 1/8 финала «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Челси».
Кубок Англии. 1/16 финала
«Бирмингем» – «Ковентри Сити» – 3:2 (первый матч – 0:0)
«Дерби Каунти» – «Нортхэмптон» – 4:2 (первый матч – 0:0)
«Кардифф» – «Рединг» – 3:3 (пен. 1:4) (первый матч – 1:1)
«Оксфорд Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:3 (д.в.) (первый матч – 0:0)
«Ливерпуль» – «Шрусбери Таун» – 1:0 (первый матч – 2:2)
Гол: Уильямс, 75, в свои ворота.
Судья: Мэдли.
Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Незасчитанный гол «Шрусбери Таун», 59 мин.
Гол «Ливерпуля», 75 мин. (автогол)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.