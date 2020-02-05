ВИДЕО. Молодежь Ливерпуля выиграла матч Кубка благодаря курьезному автоголу

В игровой день состоялись пять матчей-переигровок очередной стадии турнира

  • 05.02.2020 00:21
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ВИДЕО. Молодежь Ливерпуля выиграла матч Кубка благодаря курьезному автоголу
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4 февраля прошли матчи-переигровки 1/16 финала Кубка Англии по футболу. В игровой день сыграно пять матчей очередной стадии турнира.

Молодежь «Ливерпуля» выиграла свой матч против «Шрусбери Таун» благодаря автоголу на 75-й минуте. В 1/8 финала «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Челси».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Бирмингем» – «Ковентри Сити» – 3:2 (первый матч – 0:0)

«Дерби Каунти» – «Нортхэмптон» – 4:2 (первый матч – 0:0)

«Кардифф» – «Рединг» – 3:3 (пен. 1:4) (первый матч – 1:1)

«Оксфорд Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:3 (д.в.) (первый матч – 0:0)

«Ливерпуль» – «Шрусбери Таун» – 1:0 (первый матч – 2:2)

Гол: Уильямс, 75, в свои ворота.

Судья: Мэдли.

Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Незасчитанный гол «Шрусбери Таун», 59 мин.

Гол «Ливерпуля», 75 мин. (автогол)

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Источник — Sport.ua

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