Клопп не обманул. На матч Кубка Англии вышел молодежный состав Ливерпуля

Сегодня в 21:45 состоится переигровка матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Шрусбери».

После того, как стало известно о переигровке, тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что на игру отправится молодежный состав во главе с тренером U-23.

Наставник заявил, что сейчас в АПЛ идет зимняя пауза, поэтому игрокам первой команды дан полноценный отпуск, а в Кубке будет играть молодежь.

Средний возраст команды на этот матч - 19 лет и 102 дня.