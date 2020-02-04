Клопп не обманул. На матч Кубка Англии вышел молодежный состав Ливерпуля

Сегодня в 21:45 состоится переигровка матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Шрусбери».
После того, как стало известно о переигровке, тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что на игру отправится молодежный состав во главе с тренером U-23.
Наставник заявил, что сейчас в АПЛ идет зимняя пауза, поэтому игрокам первой команды дан полноценный отпуск, а в Кубке будет играть молодежь.
Средний возраст команды на этот матч - 19 лет и 102 дня.
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Источник — Sport.ua
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