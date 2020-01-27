Клопп на матч Кубка Англии отправит юношей и тренера Ливерпуля U-23

Основной состав будет отдыхать

  • 27.01.2020 10:51
  • 1764 просмотра
  • 2 комментария
Клопп на матч Кубка Англии отправит юношей и тренера Ливерпуля U-23
© skysports.com

«Ливерпуль» в матче 4-го раунда Кубка Англии сыграл вничью против «Шрусбери», поэтому команды ждет переигровка.

Матч намечен на первую неделю февраля, однако в это время в АПЛ начинается зимняя пауза, поэтому тренер Юрген Клопп намерен дать игрокам первой команды полноценный отдых.

«Ранее АПЛ просила нас уважать зимнюю паузу, не играть контрольные матчи. Вот мы и покажем уважение. На переигровку поедут юноши «Ливерпуля» под руководством тренера U-23 Нила Критчли».

«Я сказал ребятам, что у них будет полноценная пауза в две недели», - отметил Клопп.

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Источник — Sky Sports

(6 голосов)

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Комментарии
    common_sense
      common_sense, 27.01.2020 11:21
    +1
    ternow, 27.01.2020 11:09
    Не он, а скорее всего, ему это свыше навязали...
    угу. из кремля. такое несешь. московит
    Ссылка
    ternow
      ternow, 27.01.2020 11:09
    -5
    Не он, а скорее всего, ему это свыше навязали...
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 27.01.2020 11:21
    +1
    ternow, 27.01.2020 11:09
    Не он, а скорее всего, ему это свыше навязали...
    угу. из кремля. такое несешь. московит
    Ссылка
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