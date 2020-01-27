Клопп на матч Кубка Англии отправит юношей и тренера Ливерпуля U-23

«Ливерпуль» в матче 4-го раунда Кубка Англии сыграл вничью против «Шрусбери», поэтому команды ждет переигровка.

Матч намечен на первую неделю февраля, однако в это время в АПЛ начинается зимняя пауза, поэтому тренер Юрген Клопп намерен дать игрокам первой команды полноценный отдых.

«Ранее АПЛ просила нас уважать зимнюю паузу, не играть контрольные матчи. Вот мы и покажем уважение. На переигровку поедут юноши «Ливерпуля» под руководством тренера U-23 Нила Критчли».

«Я сказал ребятам, что у них будет полноценная пауза в две недели», - отметил Клопп.