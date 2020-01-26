Ливерпуль не сумел обыграть Шрусбери Таун, и команды ждет переигровка

Игра 1/16 финала Кубка Англии сенсационно завершилась со счетом 2:2

  • 26.01.2020 21:18
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Ливерпуль не сумел обыграть Шрусбери Таун, и команды ждет переигровка
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26 января проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» не сумел обыграть «Шрусбери Таун», хотя вел с перевесом в два мяча.

Игра завершилась со счетом 2:2, и теперь команды ждет переигровка.

Кубок Англии. 1/16 финала

«Шрусбери Таун»  «Ливеруль»  2:2

Голы: Джонс, 15 (0:1). Лав, 46,  в свои ворота (0:2). Каммингс, 65, пенальти (1:2). Каммингс, 75 (2:2).
 
«Ливерпуль»: Адриан, Ловрен, Матип (Салах, 79), Ларуси, Уильямс, Фабинью, Чиривелья, Джонс, Ориги, Минамино (Фирмино, 85), Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 71).
 
Предупреждение: Ларуси, 64.
 
Судья: Марринер (Англия).
 
Шрусбери. Стадион «Мотгомери Уотерс Мидоу».
 
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Источник — Sport.ua

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