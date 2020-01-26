Ливерпуль не сумел обыграть Шрусбери Таун, и команды ждет переигровка

26 января проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» не сумел обыграть «Шрусбери Таун», хотя вел с перевесом в два мяча.
Игра завершилась со счетом 2:2, и теперь команды ждет переигровка.
Кубок Англии. 1/16 финала
«Шрусбери Таун» – «Ливеруль» – 2:2
Голы: Джонс, 15 (0:1). Лав, 46, в свои ворота (0:2). Каммингс, 65, пенальти (1:2). Каммингс, 75 (2:2).
«Ливерпуль»: Адриан, Ловрен, Матип (Салах, 79), Ларуси, Уильямс, Фабинью, Чиривелья, Джонс, Ориги, Минамино (Фирмино, 85), Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 71).
Предупреждение: Ларуси, 64.
Судья: Марринер (Англия).
Шрусбери. Стадион «Мотгомери Уотерс Мидоу».
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Источник — Sport.ua
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