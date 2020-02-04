У Яремчука были варианты в Англии и Испании. Игрок решил заняться здоровьем

Форвард наверняка сменит команду летом

  • 04.02.2020 20:50
  • 1112 просмотров
  • 2 комментария
У Яремчука были варианты в Англии и Испании. Игрок решил заняться здоровьем
© ffu.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что у форварда «Гента» Романа Яремчука были варианты уйти из команды уже в январе, однако игрок перед Евро-2020 предпочел полностью решить проблемы со здоровьем.

Сейчас игрок восстанавливается после операции.

«С осени Яремчука волновал голеностоп, но врачи «Гента» считали, что можно ограничиться терапевтическим лечением. Да и сам Роман чувствовал, что находится в хорошей форме. Он на уколах отыграл эту половина сезона. Задача «Гента» - продать игрока, и, конечно, ему не рекомендовалось ложиться на операцию, на долгое восстановление. Было ясно, что можно и дальше играть на уколах, но тогда, например, про Евро-2020 можно было забыть».

«Яремчук пообщался с тренером сборной Украины, который сказал, что очень рассчитывает на Яремчука на Евро-2020. И было принято решение про операцию. Операция прошла успешно, но сразу отпала возможность, что он сейчас уходит. У него были предложения из Англии, Испании, Италии. Но когда стало известно, что будет операция, то стало понятно, что он остается до конца сезона».

«А после Евро-2020 «Гент» уже можно продать его. Реабилитация будет длиться еще месяц, а 5-го марта он вернется к беговой работе», - рассказал Цыганык.

Яремчук является основным форвардом сборной Украины. С учетом вероятной дисквалификации Артема Беседина, альтернативой Роману пока видится только Жуниор Мораес.

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 20:57
    0
    такое по правде говоря, значит такие были предложения если были вообще
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 20:54
    0
    С учетом вероятной дисквалификации Артема Беседина, альтернативой Роману пока видится только Жуниор Мораес.
    ---
    не ну а так то беседка был вторым номером в сборной
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 20:57
    0
    такое по правде говоря, значит такие были предложения если были вообще
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 20:54
    0
    С учетом вероятной дисквалификации Артема Беседина, альтернативой Роману пока видится только Жуниор Мораес.
    ---
    не ну а так то беседка был вторым номером в сборной
    Ссылка
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