Олимпик забил 4 безответных гола в ворота Локомотива из Пловдива

Следующий матч команда Висенте Гомеса сыграет 7 февраля против Работнички

  • 04.02.2020 20:49
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Олимпик забил 4 безответных гола в ворота Локомотива из Пловдива
© ФК Олимпик Донецк

4 февраля в контрольном матче на втором тренировочном сборе в турецкой Анталии донецкий «Олимпик» разгромил «Локомотив» из Пловдива со счетом 4:0.

На 40-й минуте активный Баланюк заработал штрафной удар недалеко от левого угла штрафной площади соперника. К мячу подошёл Балашов и соорудил великолепную подачу на дальнюю штангу, где набегающий Цымбалюк ударом в падении счёт открыл – 1:0.

Во втором тайме олимпийцы не только смогли развить свой успех, но и оформить разгром соперника. На 60-й минуте Дегтярев хорошим пасом запустил в прорыв по флангу Шахаба, которого защитник соперника вынужден был останавливать лишь путем нарушения правил – пенальти. Сам иранец вызвался пробивать и спокойно развел голкипера и мяч по разным углам – 2:0.

Всего через две минуты Кравчук красивым обводным ударом с линии штрафной площади послал мяч точно в угол и довел счет до крупного. А добил соперника Дегтярев. Максим, оказавшись один на один с голкипером соперника, уверенно свой шанс реализовал. 4:0 – «Олимпик» добыл уверенную победу над болгарским «Локомотивом».

Следующий контрольный поединок команда Висенте Гомеса сыграет 7 февраля. Соперником дончан станут «Работнички» (Скопье, Северная Македония).

Товарищеский матч

Анталия (Турция), 4 февраля

«Олимпик» (Донецк, Украина) – «Локомотив» (Пловдив, Болгария) – 4:0

Голы: Цымбалюк (40), Шахаб (пен, 61), Кравчук (63), Дегтярев (90).

«Олимпик» (1 тайм): Крынский – игрок на просмотре, Зотько, Пасич, Ксенз, Цымбалюк, Романовский, Балашов, Тейшейра, Политыло, Баланюк.

«Олимпик» (2 тайм): Альими – Кравченко, Лукьянчук, Снурницын, Лебеденко, Кравчук, Вербный, Завийский, Чогадзе, Дегтярев, Шахаб.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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