Черноморец подписал сразу 4 новичков

Клуб объявил о ряде новых футболистов

  • 04.02.2020 20:30
  • 1425 просмотров
  • 1 комментарий
Черноморец подписал сразу 4 новичков
© chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» объявил сразу о четырех новых футболистах, с которыми были подписаны контракты.

Это защитник Андрей Слинкин, а также хавбеки Артур Авагимян, Станислав Иваник и Кирилл Силич.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» оформил форварда Игоря Сикорского, которого выгнали из «Агробизнеса» из-за поездки в Россию, однако официально это пока не подтвердилось.

Одесская команда в Первой лиге занимает 10-е место.

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Источник — ФК Черноморец

(3 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 04.02.2020 20:32
    0
    ...метод Олімпіка - взяти 15-20 безкоштовних колгоспників, - може 1-2 й заграє....
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 04.02.2020 20:32
    0
    ...метод Олімпіка - взяти 15-20 безкоштовних колгоспників, - може 1-2 й заграє....
    Ссылка
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