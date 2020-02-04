Черноморец подписал сразу 4 новичков

«Черноморец» объявил сразу о четырех новых футболистах, с которыми были подписаны контракты.
Это защитник Андрей Слинкин, а также хавбеки Артур Авагимян, Станислав Иваник и Кирилл Силич.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» оформил форварда Игоря Сикорского, которого выгнали из «Агробизнеса» из-за поездки в Россию, однако официально это пока не подтвердилось.
Одесская команда в Первой лиге занимает 10-е место.
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Источник — ФК Черноморец
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