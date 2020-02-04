Никита БУРДА: «Рассчитываю вернуться ближе к апрелю»

Защитник «Динамо» - о восстановлении после травмы

  • 04.02.2020 17:21
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Никита БУРДА: «Рассчитываю вернуться ближе к апрелю»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Защитник «Динамо» и сборной Украины Никита Бурда сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

Бурда рассказал о том, когда вернется в игру:

«Обычно после такой травмы в строй возвращаются через шесть месяцев. У меня прошло четыре месяца. Рассчитываю вернуться ближе к апрелю. Надеюсь к Евро-2020 полностью восстановиться».

Ранее Бурда заявил, что был бы не против, если бы Андрея Шевченко в сборной Украины заменил Сергей Ребров.

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Источник — Комсомольская правда

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