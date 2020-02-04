Никита БУРДА: «Ребров заменит Шевченко в сборной? Я только за»

Защитник «Динамо» хотел бы снова поработать с Сергеем Ребровым

  • 04.02.2020 15:03
  • 2692 просмотра
  • 3 комментария
Никита БУРДА: «Ребров заменит Шевченко в сборной? Я только за»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Защитник «Динамо» Никита Бурда поделился своим мнением по поводу Андрея Шевченко и Сергея Реброва:

«Они тренеры молодой формации. Они как новая волна тренерского цеха в Украине. Они совершенно по-другому строят тренировочный процесс, чем специалисты со стажем. Они умеют раскрывать потенциал молодых игроков. Во главе угла у них стоит умение созидать и творить на поле, умение мыслить и тактически играть. 

Ребятам очень нравится работать с ними. Работа приносит удовольствие. Ребров, кстати, тот человек, который первым по-настоящему поверил в меня. В дубле было немало сильных ребят, но он выбрал меня.

Шевченко после сборной идет работать в «Милан», а на его место приходит Сергей Ребров? Я только за, если так будет».

Ранее Бурда заявил, что для «Динамо» три года без чемпионства – это трагедия.

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Источник — Комсомольская правда

(8 голосов)

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Комментарии
    zac1310
      zac1310, 04.02.2020 15:36
    0
    Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 15:06
    Ребров больше нужен в динамо, чем в сборной. Суркис же никогда не пригласит нормального иностранного тренера, только если свой случайно нормальный попадётся.
    ДАЖЕ если случайно попадётся, поправочка
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 15:07
    -2
    даже условного Сёмина уже нет возможности пригласить в киев, столько дерьмища поднимется.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 15:06
    0
    Ребров больше нужен в динамо, чем в сборной. Суркис же никогда не пригласит нормального иностранного тренера, только если свой случайно нормальный попадётся.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 04.02.2020 15:36
    0
    Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 15:06
    Ребров больше нужен в динамо, чем в сборной. Суркис же никогда не пригласит нормального иностранного тренера, только если свой случайно нормальный попадётся.
    ДАЖЕ если случайно попадётся, поправочка
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 15:06
    0
    Ребров больше нужен в динамо, чем в сборной. Суркис же никогда не пригласит нормального иностранного тренера, только если свой случайно нормальный попадётся.
    Ссылка
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