Никита БУРДА: «Ребров заменит Шевченко в сборной? Я только за»

Защитник «Динамо» Никита Бурда поделился своим мнением по поводу Андрея Шевченко и Сергея Реброва:

«Они тренеры молодой формации. Они как новая волна тренерского цеха в Украине. Они совершенно по-другому строят тренировочный процесс, чем специалисты со стажем. Они умеют раскрывать потенциал молодых игроков. Во главе угла у них стоит умение созидать и творить на поле, умение мыслить и тактически играть.

Ребятам очень нравится работать с ними. Работа приносит удовольствие. Ребров, кстати, тот человек, который первым по-настоящему поверил в меня. В дубле было немало сильных ребят, но он выбрал меня.

Шевченко после сборной идет работать в «Милан», а на его место приходит Сергей Ребров? Я только за, если так будет».

Ранее Бурда заявил, что для «Динамо» три года без чемпионства – это трагедия.