Никита БУРДА: «Три года без чемпионства – трагедия для Динамо»

Защитник «Динамо» Никита Бурда поделился своим мнением по поводу спада команды в последние годы:
— Это болезненный вопрос, на который сложно ответить. Мы три года не можем победить в чемпионате. Это большая трагедия. В этом сезоне дела идут еще хуже. Но я не сомневаюсь, что все наладится и весной вы увидите уже другое «Динамо».
— Вы верите в возрождение былой славы «Динамо»?
— Конечно. Мы все этого хотим. И, поверьте, все делаем для этого. Или вы думаете, мы не переживаем за текущее положение? «Динамо» — такой клуб, где футболисты постоянно меняются. Не получится у нас, значит, придет новое поколение, и у них все выйдет.
Ранее Бурда заявил, что Александр Хацкевич принял команду в самое тяжелое время.
Источник — Комсомольская правда
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