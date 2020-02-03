Никита БУРДА: «Хацкевич принял Динамо в самое тяжелое время»

Защитник «Динамо» выступил в защиту экс-тренера команды

  • 03.02.2020 19:55
  • 1581 просмотр
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Никита БУРДА: «Хацкевич принял Динамо в самое тяжелое время»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал о том, как непросто было работать Александру Хацкевичу в киевском клубе:

— Хацкевич принял команду не в лучшее время. Возможно, в самое тяжелое. Команду покинули ведущие легионеры Велозу, Ленс, Вида, Драгович, Теодорчик, ушел лидер Ярмоленко. Это нужно понимать. Это не могло пройти бесследно.

Хацкевич старался адаптироваться под новые реалии, сам менялся как тренер. Он понял, что в тот футбол, который он видел, команда не может играть. Результата это не приносило. Он изменил стратегию, изменил игру, в этом плане он был очень гибкий.

— Но результата это все равно не дало?
— Если мы не выигрывали чемпионат, то да.

— Вы были удивлены, что Хацкевич ушел со скандалом, наехав на журналистов Артема Франкова и Андрея Шахова?
— Он же не просто так это наговорил. Накипело. Сколько на него выливали грязи, не только эти журналисты. Есть критика, а есть грязь. Критиковать можно сколько угодно, но зачем унижать человека, даже если у него не получается?

Ранее Бурда заявил о том, что Андрей Шевченко научил сборную Украины не бояться играть в футбол.

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Источник — Комсомольская правда

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Комментарии
    robertviktorovich
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