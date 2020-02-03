Никита БУРДА: «Шевченко научил не бояться играть в футбол»

Игрок сборной Украины рассказал о выходе на Евро-2020

  • 03.02.2020 17:54
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  • 1 комментарий
Никита БУРДА: «Шевченко научил не бояться играть в футбол»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

24-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Никита Бурда рассказал о выходе «сине-желтых» в финальную часть Евро-2020.

— Никита, Евро-2020 — главное событие текущего года. Для вас это тоже главный ориентир этого года?
— Да. Каждый мечтает сыграть на таком турнире. Сейчас я прохожу курс восстановления после разрыва крестообразных связок. Обычно после такой травмы в строй возвращаются через шесть месяцев. У меня прошло четыре месяца. Рассчитываю вернуться ближе к апрелю. Надеюсь, до Евро-2020 полностью восстановиться.

— Украина настолько легко и уверенно квалифицировалась в финальную стадию, что теперь болельщикам выхода из группы мало, им минимум четвертьфинал подавай. На что сами игроки сборной рассчитывают?
— Задачи всегда нужно решать поэтапно. Не стоит делать громких заявлений, мол, наша задача — четвертьфинал или полуфинал. Во-первых, у нас непростая группа с Голландией и Австрией. Для начала нужно выйти из группы, а дальше будет видно. Это тоже непросто сделать, учитывая тот факт, что начинаем чемпионат мы в Амстердаме со сборной Нидерландов.

— Перед приходом Шевченко в сборной его не критиковал только ленивый — тренерского опыта нет, его заранее готовили на смену при действующем тренере Фоменко, а он взял да и утер всем нос... Как у него это вышло?
— Во-первых, Шевченко сплотил коллектив. Нет деления по лагерям. Во-вторых, Шевченко научил не бояться играть в футбол. Наша сборная теперь контролирует ситуацию на поле, не боится выходить из обороны через пас, даже если соперник активно прессингует. Главное требование Шевченко — играть как ведущие европейские сборные. Он привнес в команду менталитет победителя.

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Источник — Комсомольская правда

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy
      umnuy, 03.02.2020 18:41
    -1
    А 20 лет до этого ты что боялся?
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