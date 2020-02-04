ПЕТРАКОВ: «Это будет престижный сбор. Сыграем с Англией и Бельгией»

Тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков доволен сбором в Испании, где команда проведет два контрольных матча с Англией и поединок с Бельгией.

Сбор проходит в рамках подготовки к решающей части отбора Евро-2020.

- Будущий сбор, который можно назвать одним из самых престижных за все время моей работы в юношеских сборных, состоится во многом благодаря президенту УАФ Андрею Павелко, который пообещал мне, что лично поможет организовать этот этап подготовки. Англичане, которые в свое время захотели сотрудничать с Украиной, в сентябре прошлого года прислали предложение провести в феврале товарищеский матч. Не хотелось терять такую ​​возможность сыграть с одной из сильнейших сборных Европы. Более того, по просьбе англичан мы проведем с ними в другой день еще один спарринг, после которого, как бы поединок не завершился, пробьем серию 11-метровых.

Бельгию, еще одного нашего соперника, думаю, особо представлять не нужно. Все знают, что футбол в этой стране сейчас на подъеме. Поэтому польза от этого сбора переоценить очень трудно.