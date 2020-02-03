Петраков проведет сбор Украины U-17. Снова без игроков Динамо

3-го февраля юношеская сборная Украины U-17 под руководством Александра Петракова начинает первый сбор в 2020 году.

Команда проведет мини-сбор, а затем отправится в Испанию, где состоятся контрольные матчи против Англии (дважды) и Бельгии. Украина U-17 готовится к мартовскому элит-раунду отбора Евро-2020, где нашими соперниками будут Турция, Беларусь и Греция.

Отметим, что в заявке на сбор вновь нет игроков киевского «Динамо». Ранее клуб уже не отпускал футболистов на подобные мероприятия и контрольные встречи, но игроки «Динамо» участвовали в официальных поединках.

Вратари: Пузанков (Шахтер), Исенко (Ворскла).

Защитники: Мампасси, Козык, Булеза (Шахтер), Роман (Карпаты), Савчук (УФК Карпаты).

Хавбеки: Микитишин, Очеретько, Капинус, Хромей (Шахтер), Кононов, Лебедев (Днепр-1), Хлань (Карпаты), Танчак (Львов), Шубин (Шальке).

Форварды: Денис Шостак, Погорилый (Шахтер), Дмитрий Шостак (Карпаты), Довгань (Атлетико).