Петраков проведет сбор Украины U-17. Снова без игроков Динамо

Игроков киевлян пока что нет в заявке

  • 03.02.2020 12:45
  • 1151 просмотр
  • 4 комментария
Петраков проведет сбор Украины U-17. Снова без игроков Динамо
© ffu.ua

3-го февраля юношеская сборная Украины U-17 под руководством Александра Петракова начинает первый сбор в 2020 году.

Команда проведет мини-сбор, а затем отправится в Испанию, где состоятся контрольные матчи против Англии (дважды) и Бельгии. Украина U-17 готовится к мартовскому элит-раунду отбора Евро-2020, где нашими соперниками будут Турция, Беларусь и Греция.

Отметим, что в заявке на сбор вновь нет игроков киевского «Динамо». Ранее клуб уже не отпускал футболистов на подобные мероприятия и контрольные встречи, но игроки «Динамо» участвовали в официальных поединках.

Вратари: Пузанков (Шахтер), Исенко (Ворскла).

Защитники: Мампасси, Козык, Булеза (Шахтер), Роман (Карпаты), Савчук (УФК Карпаты).

Хавбеки: Микитишин, Очеретько, Капинус, Хромей (Шахтер), Кононов, Лебедев (Днепр-1), Хлань (Карпаты), Танчак (Львов), Шубин (Шальке).

Форварды: Денис Шостак, Погорилый (Шахтер), Дмитрий Шостак (Карпаты), Довгань (Атлетико).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:58
    0
    у нас бы сказали надо брать молодёжь кот-я на голову выше наших, или наши на голову выше, или в нормальных европейских клубах не болеют этим расистким бредом.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:57
    0
    даже есть люди из шальке и атлетико
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 03.02.2020 12:54
    0
    Сепары суркисы саботируют подготовку сборной
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 12:47
    0
    Война никому ничего хорошего не принесет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:58
    0
    у нас бы сказали надо брать молодёжь кот-я на голову выше наших, или наши на голову выше, или в нормальных европейских клубах не болеют этим расистким бредом.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:57
    0
    даже есть люди из шальке и атлетико
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 03.02.2020 12:54
    0
    Сепары суркисы саботируют подготовку сборной
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 12:47
    0
    Война никому ничего хорошего не принесет
    Ссылка
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