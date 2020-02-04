Месси играл последние матчи с повреждением

Последние несколько матчей лидер «Барселоны» Лионель Месси провел с повреждением бедра.

В каталонском клубе знают о травме Месси, но текущее состояние аргентинца позволяет ему участвовать в матчах.

Медицинский штаб «Барселоны» продолжает следить за состоянием Месси и готово в случае необходимости отправить его в лазарет.

По слухам, одной из возможных причин повреждения Месси являются слишком интенсивные тренировки наставника «Барселоны» Кике Сетьена.

В последнем туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Леванте» 2:1.