Месси играл последние матчи с повреждением

Последние несколько матчей лидер «Барселоны» Лионель Месси провел с повреждением бедра.
В каталонском клубе знают о травме Месси, но текущее состояние аргентинца позволяет ему участвовать в матчах.
Медицинский штаб «Барселоны» продолжает следить за состоянием Месси и готово в случае необходимости отправить его в лазарет.
По слухам, одной из возможных причин повреждения Месси являются слишком интенсивные тренировки наставника «Барселоны» Кике Сетьена.
В последнем туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Леванте» 2:1.
Источник — ESPN
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