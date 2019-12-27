Ман Сити в 2008 году по ошибке чуть не купил Месси

Забавная история от бывшего директора клуба

  • 27.12.2019 09:17
  • 2080 просмотров
  • 5 комментариев
Ман Сити в 2008 году по ошибке чуть не купил Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал историю о том, как летом 2008 году клуб по ошибке чуть не подписал Лионеля Месси:

«Мы были в Лондоне на конференции. Паирой Пьемпосан (помощник владельца команды — прим.) уже закипал. На столе лежал телефон, Паирой разговаривал с Полом Олдриджем, близким к правлению клуба.

Представьте себе картину. Пол говорит со своим лондонским акцентом: «Паирой, ты должен сказать мне, что мы делаем, ситуация выходит из-под контроля». Паирой лежит в шезлонге, наслаждается массажем и кричит в ответ: «Да, да, да! Это бардак. Полный бардак (на английском — very messy)».

На том проводе услышали «Мы должны купить Месси». После этого ко мне подошел Пол: «Гарри, я в замешательстве и не вполне понимаю, что мы делаем». Я ответил: «Выдвигай предложение, а там посмотрим».

На следующий день мне позвонил Дэйв Ричардс из Премьер-лиги: «Гарри, ты отправил предложение по Лионелю Месси? 70 миллионов фунтов? Ты с ума сошел?» Он сказал, что получил звонок из «Барселоны». Там поинтересовались, реально ли предложение. Сказали Дэйву, что если оно реально, сделку можно было заключить несколькими неделями раньше».

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Источник — talkSPORT

(8 голосов)

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Комментарии
    wefwieufweqqa
    online
    wefwieufweqqa, 27.12.2019 10:16
    0
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    J0e777
    online
      J0e777, 27.12.2019 10:06
    0
    REALIST, 27.12.2019 09:34
    " Гаррі, я в замішанні " - хто вам так перекладає?.. краще пишіть своєю псячою зауральською та не позортесь!
    Научись по украински писать лапоть. Нет в украинском языке слова ПОЗОРИТСЯ
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    Cityzen83
      Cityzen83, 27.12.2019 09:41
    +1
    "Них@я не понятно, но очень интересно" (С)
    Ссылка
    REALIST
      REALIST, 27.12.2019 09:34
    +1
    " Гаррі, я в замішанні " - хто вам так перекладає?.. краще пишіть своєю псячою зауральською та не позортесь!
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 27.12.2019 09:26
    0
    кек
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 27.12.2019 09:41
    +1
    "Них@я не понятно, но очень интересно" (С)
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 27.12.2019 09:34
    +1
    " Гаррі, я в замішанні " - хто вам так перекладає?.. краще пишіть своєю псячою зауральською та не позортесь!
    Ссылка
    wefwieufweqqa
    online
    wefwieufweqqa, 27.12.2019 10:16
    0
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- https://blu.vn/sexmen
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.12.2019 10:06
    0
    REALIST, 27.12.2019 09:34
    " Гаррі, я в замішанні " - хто вам так перекладає?.. краще пишіть своєю псячою зауральською та не позортесь!
    Научись по украински писать лапоть. Нет в украинском языке слова ПОЗОРИТСЯ
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 27.12.2019 09:26
    0
    кек
    Ссылка
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