Ман Сити в 2008 году по ошибке чуть не купил Месси

Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал историю о том, как летом 2008 году клуб по ошибке чуть не подписал Лионеля Месси:
«Мы были в Лондоне на конференции. Паирой Пьемпосан (помощник владельца команды — прим.) уже закипал. На столе лежал телефон, Паирой разговаривал с Полом Олдриджем, близким к правлению клуба.
Представьте себе картину. Пол говорит со своим лондонским акцентом: «Паирой, ты должен сказать мне, что мы делаем, ситуация выходит из-под контроля». Паирой лежит в шезлонге, наслаждается массажем и кричит в ответ: «Да, да, да! Это бардак. Полный бардак (на английском — very messy)».
На том проводе услышали «Мы должны купить Месси». После этого ко мне подошел Пол: «Гарри, я в замешательстве и не вполне понимаю, что мы делаем». Я ответил: «Выдвигай предложение, а там посмотрим».
На следующий день мне позвонил Дэйв Ричардс из Премьер-лиги: «Гарри, ты отправил предложение по Лионелю Месси? 70 миллионов фунтов? Ты с ума сошел?» Он сказал, что получил звонок из «Барселоны». Там поинтересовались, реально ли предложение. Сказали Дэйву, что если оно реально, сделку можно было заключить несколькими неделями раньше».
Источник — talkSPORT
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