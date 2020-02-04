Торино уволило Маццари с поста главного тренера

Руководство «Торино» приняло решение уволить с поста главного тренера Вальтера Маццари. Ему не простили четыре поражения подряд, в том числе 0:7 от «Аталанты» и 0:4 от «Лечче» в последних двух турах Серии А.

Новым главным тренером «Торино» был назначен Морено Лонго. Ранее он уже работал с молодежными командами «Торино» разных возрастов.

Лонго находился без работы с декабря 2018 года, когда его уволили из «Фрозиноне».

После 22 туров Серии А «Торино» идет 12-м с 27 очками в активе.