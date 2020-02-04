КОНТАВЕЙТ: «Потенциальный матч против Украины будет невероятно сложным»

Анетт Контавейт, лидер сборной Эстонии, четвертьфиналистка недавно завершившегося Открытого чемпионата Австралии по теннису, оценила силу сборной Украины, с которой эстонки потенциально могут сыграть в стыковых матчах.
- Оцените сборную Украины, с которой вашей сборной, возможно, придется сыграть в стыковых матчах
- У вас действительно очень сильная команда на этих соревнованиях. Это будет невероятно сложное противостояние для нас. Честно говоря, даже тяжело добавить еще какую-то характеристику.
- В прошлом году вы не играли против сборной Украины. Это было тактическое решение?
- Я бы не сказала. Главная причина заключалась в том, что до этого я сыграла против всех команд-соперниц как одиночные матчи, так и парные. Лучшим решением для меня было сделать выходной.
- Если не с Украиной, то с кем бы Эстония хотела бы сыграть в стыковых матчах. С Болгарией или Хорватией?
- Так далеко я еще не заглядывала. Мы будем двигаться от матча к матчу. Посмотрим, какие у нас будут результаты.
Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна
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Источник — Sport.ua
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