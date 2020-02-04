КОНТАВЕЙТ: «Потенциальный матч против Украины будет невероятно сложным»

Эстонская теннисистка поделилась ожиданиями от возможного матча с украинками

  • 04.02.2020 16:02
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КОНТАВЕЙТ: «Потенциальный матч против Украины будет невероятно сложным»
© Sport.ua. Анетт Контавейт

Анетт Контавейт, лидер сборной Эстонии, четвертьфиналистка недавно завершившегося Открытого чемпионата Австралии по теннису, оценила силу сборной Украины, с которой эстонки потенциально могут сыграть в стыковых матчах.

- Оцените сборную Украины, с которой вашей сборной, возможно, придется сыграть в стыковых матчах
- У вас действительно очень сильная команда на этих соревнованиях. Это будет невероятно сложное противостояние для нас. Честно говоря, даже тяжело добавить еще какую-то характеристику.

- В прошлом году вы не играли против сборной Украины. Это было тактическое решение?
- Я бы не сказала. Главная причина заключалась в том, что до этого я сыграла против всех команд-соперниц как одиночные матчи, так и парные. Лучшим решением для меня было сделать выходной.

- Если не с Украиной, то с кем бы Эстония хотела бы сыграть в стыковых матчах. С Болгарией или Хорватией?
- Так далеко я еще не заглядывала. Мы будем двигаться от матча к матчу. Посмотрим, какие у нас будут результаты.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна

Ранее ожиданиями от матчей Кубка Федерации поделился капитан женской сборной Михаил Филима.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 17:20
    0
    эстонки-главные конкурентки в борьбе за выход-Конта может удачный для себя период-обыграть любую украинку
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 17:20
    0
    эстонки-главные конкурентки в борьбе за выход-Конта может удачный для себя период-обыграть любую украинку
    Ссылка
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