Перишич получил перелом лодыжки на тренировке Баварии

Основной хавбек «Баварии» Иван Перишич получил травму на тренировке команды.
Как сообщает Goal, хорватский футболист столкнулся с новичком команды, защитником Альваро Одриосолой.
31-летнему Перишичу был диагностирован перелом лодыжки. Ожидается, что футболист пропустит минимум четыре недели.
В этом сезоне Перишич сыграл 22 матча, забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач за «Баварию».
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Источник — Goal.com
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