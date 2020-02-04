Перишич получил перелом лодыжки на тренировке Баварии

Футболист пропустит минимум четыре недели

  • 04.02.2020 15:53
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Перишич получил перелом лодыжки на тренировке Баварии
© Calciomercato. Иван Перишич

Основной хавбек «Баварии» Иван Перишич получил травму на тренировке команды.

Как сообщает Goal, хорватский футболист столкнулся с новичком команды, защитником Альваро Одриосолой.

31-летнему Перишичу был диагностирован перелом лодыжки. Ожидается, что футболист пропустит минимум четыре недели.

В этом сезоне Перишич сыграл 22 матча, забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач за «Баварию».

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Источник — Goal.com

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