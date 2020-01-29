ФОТО. Драка на тренировке Баварии. Боатенг врезал Горецке

Конфликт спровоцировал Горецка

  • 29.01.2020 19:55
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ФОТО. Драка на тренировке Баварии. Боатенг врезал Горецке
© Instagram. Леон Горецка, Жером Боатенг

На тренировке мюнхенской «Баварии» случился неприятный инцидент.

Как сообщают немецкие СМИ, защитник клуба Жером Боатенг ударил хавбека Леона Горецку. Все началось с того, что Горецка жестко сфолил на Ботенге, из-за чего защитник нанес своему партнеру пощечину.

Стычку остановили Роберт Левандовски, Томас Мюллер и главный тренер Ханс-Дитер Флик.

До конца тренировки Боатенг и Горецка не разговаривали.

 

 

 

Ранее сообщалось, что «Бавария» не отпустит Боатенга зимой.

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Источник — Bild

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